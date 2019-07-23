貴金屬盤後─黃金微幅收高 白銀上漲21.6美分 創13個月收盤高點

白銀期貨週一上漲，並創 13 個月收盤高點，黃金則微幅上揚。

伊朗扣留一艘掛英國國旗的油輪，國際政局擔憂升高，及世界主要央行可能放寬貨幣政策，提供了貴金屬支撑。

9 月白銀上漲 21.6 美分，或 1.3%，收於每盎司 16.411 美元，創 2018 年 6 月 22 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

分析師說，預期黃金與白銀將進一步走高。尤其白銀，表現可望大幅超越黃金。黃金與白銀比例近來創 93 比 1，顯示白銀有大幅上漲空間。白銀的需求已悄悄恢復，美國鑄幣廠公布今年至 6 月 30 日為止，白銀硬幣銷售增加了 43%。

8 月黃金上漲 20 美分，或近 0.1%，收於每盎司 1426.90 美元。

自 5 月底以來，黃金價格大幅上揚，擔憂全球經濟成長疲弱，中國緊張局勢升高，引進了避險需求。此外，債券殖利率降至負數，亦增添了貴金屬的投資需求。

上週，黃金上漲，突破每盎司 1450 美元，預期聯準會 (Fed) 在 7 月 30 日至 31 日的政策會議中，可能降息 0.5 個百分點，支撑了黃金上漲。但隨後紐約 Fed 說，其總裁威廉斯的談話，並不代表 7 月會議的政策行動，黃金因而回檔。

投資人仍預期 Fed 下週將降息一碼，歐洲央行本週亦可能暗示，於未來幾個月，將進一步放寬信用。

分析師說，未來幾週，伊朗與美國及英國的對抗可能升高。市場擔憂美國可能軍事攻擊伊朗，對金屬將屬利多。

其他金屬交易方面，10 月白金上漲 60 美分，或近 0.1%，至每盎司 852.70 美元。9 月鈀金上漲 20.90 美元，或 1.4%，至每盎司 1529.20 美元。

9 月銅收低 3.1 美分至每磅 2.722 美元，下跌 1.1%。