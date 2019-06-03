遠東新美國布局再下一城 斥資3.16億元收購環保酯粒廠

遠東新 (1402-TW) 今 (3) 日公告，透過子公司斥資 3.16 億元，收購位於美國俄亥俄州的綠色回收企業 Phoenix Technologies International LLC 的 90% 股權；該企業生產回收寶特瓶製成的瓶用酯粒，年產能 3.6 萬噸，這也是遠東新在過去 1 年半內，在美國建立的第 3 個營運基地。

遠東新公告，子公司 APG POLYTECH USA (H) 以每股 4.51 美金，總金額 1 億美金 (約新台幣 3.16 億元) 取得 PHOENIX TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LLC 的 90% 股權，發揮綜效，提升產業競爭實力。

遠東新進一步指出，主要是國際品牌客戶針對運用環保回收原料，提出具體的永續目標與時程，加上各國政府也陸續立法要求企業增加再生原料比重，因此啟動收購計畫。

據了解，該廠主要回收美國當地廢棄寶特瓶後，從洗瓶、切片、到造粒垂直生產，主要供應美國內銷市場。

而這是遠東新在去年底取得德州廠興建專案許可後最新的投資計劃，也是繼標下西維吉尼亞州廠、俄亥俄州研發基地後，在 18 個月內於美國當地建立的第 3 座營運基地。