美股盤中─微軟獲利佳 股價創新高 支撑了道瓊指數上揚

美國股市週五中場漲跌互見，道瓊指數一度上漲逾 110 點。微軟公布第二季財報強勁，其股價創新高點，拉抬了道瓊走高。Nasdaq 與 S&P 500 則小幅下滑。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數上漲 41.56 點或 0.15% 至 27264.53。

Nasdaq 指數下跌 3.23 點或 0.04% 至 8204.01。

S&P 500 指數下跌 2.28 點或 0.08% 至 2992.83。

微軟股價上漲 1.7%，並創新高點。該科技大廠公布獲利與營收均優於預期。該公司的雲端收入較去年同期大增 39%。

分析師說，微軟股價表現強勁，1 兆美元市值已經達成，相信雲端業務才剛開始。微軟提供的本季獲利預估強勁，便是證明。

美國運通 -- 另一檔道瓊成份股 -- 亦公布獲利優於預期。但其股價下跌逾 2%。

目前為止，逾 15% 的 S&P 500 企業已公布財報。其中 79% 公布獲利優於預期。

分析師說，對本財報季，投資人少有期待。頂多，企業獲利小幅優於去年第二季。但有二項要點，投資人恐忽略了。第一，許多人相信執行長的展望，遭到市場的不確定性嚴重撼動。然而行為指標顯示執行長的信心依舊多過預期。第二，今年經濟減緩，可能讓投資人忽略了企業獲利。其實，因成本全面下降，企業獲利可望擴大。

週四，美國股市小幅上揚。紐約 Fed 銀行總裁威廉斯說，當經濟減緩，央行必須快速採取行動。他並指出，採取預防措施較等待災難發生要好得多。

這些談話促使交易員預期，Fed 在月底，可能降息 50 基點。

但紐約 Fed 發言人冷却了降息的預期。他說，這是一場有關 20 年研究的學術性演說，並不是有關聯邦公開市場委員會 (FOMC)7 月底會議的可能政策行動。