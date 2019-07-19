美股盤前─微軟股價上漲 道瓊指數走高約80點 美伊緊張升高

美國與伊朗之間的緊張升高，再度推高了石油價格。

美國總統川普週四說，美國海軍擊落了一架伊朗無人機，該無人機距美國軍艦不到 1000 碼。川普說，這架無人機未理會美軍的多次警告，對海軍人員構成了威脅。

此一事件讓華盛頓與德黑蘭的緊張關係再度升高。約一個月前，伊朗亦擊落了一架美國無人機。

週五，布蘭特原油上漲 1.2% 至每桶 62.69 美元。投資人將密切注意荷姆茲海峽的最新發展，該海峽為運輸波斯灣原油的重要通道。

微軟雲端部門將公司推上了新高點。

根據週四公布的財報顯示，微軟第二季營收較預期高出近 10 億美元。微軟商業雲端部門營收較去年同期上升 39% 至 110 億美元。

週五盤前交易中，微軟股價上漲 3.5%。

全球股市方面，聯準會 (Fed) 降息的樂觀重燃，各地股市紛紛上漲。

盤前交易中，美國指數期貨上漲。道瓊一度上漲達 120 點，隨後縮小漲幅。

亞洲股市今日收高。香港恆生指數上漲 1.1%，日經指數大漲 2%。

歐洲股市於早場交易中，先是上漲，隨後回檔，小幅走低。法國股市下跌約 0.2%。

週四，美國股市上漲。道瓊微幅收高 0.01%。S&P 500 上漲 0.4%，Nasdaq 收高 0.3%。

經濟數據方面，台北時間 22:00 密西根大學將公布 7 月消費者信心指數初值。