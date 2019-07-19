熱過頭了 何時再進場？分析師：未來三個月 美股恐回檔10%

美國股市太熱絡了。

正當熱浪襲向美國大部份地區，投資人對美國股市的胃口也同樣熱絡。聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 與紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 推升了市場對降息的預期，美國股市近來大幅上漲。部份 Fed 官員急踩煞車，為降息預期降溫，但美國股市的買盤依舊熱絡。

摩根士丹利投資長威爾森 (Mike Wilson) 警告投資人，先別急。他在接受 MarketWatch 網站訪問時說，投資人應等待較佳的時機，再考慮進場。這時機很快就會來到。

「我們不預期美國股市會像去年那樣下跌，但預期未來三個月，可能回檔 10%，」威爾森說。他預期 S&P 500 年底目標在 2750 點。

理由之一在於，企業獲利仍高估了 5% 至 10%，此一因素將使得股市於未來六個月受到壓力，他說。當這些預估下降時，美國股市也會回檔到較具吸引力的水準。

此外，美國股市還有其他障礙，例如 S&P 500 在 3000 點水準，技術性壓力強勁，及市場廣泛預期的 Fed 降息，一旦公布，投資人可能趁機出脫。

「我們認為股市利空尚未出盡，但並不可怕，未來三至六個月，也或許 18 個月，會是買進股票的較佳機會。我們告訴投資人，當大家都大感振奮的時候，千萬別追高，」威爾森說。

至於時機來到時，該買進那些股票？

他說：「過去 18 個月，許多股市表現不盡理想。我們打算買進表現落後的股市，還有小型股，週期股，銀行股，能源股或價值股，甚至歐洲與日本股票。我們買進這些股票，會較買進 S&P 500 更為積極。」

他對美國的成長股興趣缺缺，因為漲幅已大。

威爾森預期在類股輪動的情況下，投資人將會退出高成長股票。若經濟一如預期，於明年獲得改善，屆時投資人買進成長股，便無需付出今日的高價。