【華冠投顧】幸運星-權王釋利多！！多頭霸王硬上攻！！下週繼續獲利奔跑！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：8028 昇陽半、3374 精材、8086 宏捷科、3041 揚智、2313 華通

2330 台積電昨天下午法說釋利多：Q3 營收將季增 18% 優於市場預期，毛利率更是上看 48%！！利多帶動昨晚美股台積電 ADR 大漲 3.75%，今日台股多頭控盤者趁勢霸王硬上攻！！ 利用權王 2330 台積電來帶動整個電子半導體族群及半導體上游矽晶圓聯袂上攻！！大盤盤中大漲 120 點，創 7/1 10914 點反彈新高，台積電盤中大漲 7 元（收盤漲 5 元）收盤漲 73 點，成交量 1,225 億。OTC 上漲 0.75%，成交量 290 億……

哈哈哈…… 恭喜大家…… 我們早已贏在起跑點…… 繼續獲利奔跑，底部進場不贏也難…… 恭喜會員、賀喜學員、也恭喜全國粉絲…… 除了會員 9938 百和、6278 台表科、3218 大學光…… 波段股獲利奔跑外，連學員的單兵操作價差也逐漸拉大，如 6/4 的 1786 訊聯、6/4 的 4968 立積⊕，6/24 的科嘉 - KY、6/24 的 1256 - 鮮活 KY⊕、5/10 的 3680 家登、6/10 的 1569 濱川、7/5 的 8467 波力 - KY⊕、7/5 的 3374 精材、7/15 的 3041 揚智、7/15 的 6230 超眾…… 恭喜學員底部進場不贏也難…… 現在這些個股都成了盤面上的強勢股囉…… 恭喜學員…… 繼續獲利奔跑！！

今日除了半導體：8028 昇陽半、8086 宏捷科、8040 九暘、2363 矽統、3374 精材、3034 聯詠、4919 新唐遍地開花外，PCB 也搶搶滾：如 6213 聯茂、2383 台光電、8039 台虹、1815 富喬、3037 欣興、2313 華通、2367 燿華、2368 金像電…… 製鞋業及航運也強強滾：9802 鈺齊 - KY、9910 豐泰、9904 寶成、2617 台航、2612 中航、2606 裕民、2601 益航…… 今天大盤多頭宣示意味濃厚…… 個股遍地開花……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。