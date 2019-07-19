【華冠投顧】台積電法說利多帶動台股紅通通上漲+73點創波段高!



陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3037 欣興、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、6546GIS-KY

台股盤勢分析:

多頭補考

台積電大步走，台股早盤上漲 + 62 點開出，在半導體股的強攻下，指數一度大漲 + 120 點；但是高檔賣壓放大下，指數漲勢縮小，終場上漲 + 73 點作收，收在 10873 點，成交量 1229 億。

從『外強中乾』到『表裡不一』，就算今天台股再創新高，但整體表現依舊…『差強人意』!! 今天的利多，要多大有多大… 因為台積電下半年營運衝、衝、衝，半導體類股齊步走。而市場資金要多少、有多少… 台積電股息一口氣就放出 2074 億，這一定是資金流水的保證。可是台股今天的表現… 卻是日本、南韓、大陸的吊車尾。所以就結構來看，基本上並沒見到多頭的企圖心。目前我們最關注的是台積電的股息資金，會不會有回流的機會?! 而回流的關鍵期就在下星期的上半周，因此我們定下星期為『多頭補考』；補考結果就可決定下半月的盤勢方向。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2387 精元、6230 超眾、3041 揚智、1569 濱川、8028 昇陽半、1784 訊聯、4968 立積、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3224 三顧、6111 大宇資、8088 品安… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。