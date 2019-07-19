〈鈺太法說〉筆電MEMS麥克風晶片明年市占上看4成 智慧電視產品本季開始出貨

微機電 (MEMS) 麥克風晶片廠鈺太 (6679-TW) 今 (19) 日召開法說，鈺太董事長邱景宏表示，第 3 季智慧電視 MEMS 麥克風晶片將開始出貨，筆電、TWS 出貨也將持續成長；今年筆電市占率估可達 3 成，明年將提升至 4 成，而智慧電視市場明年則將挑戰 1 成市占率。

鈺太今年第 2 季數位 MEMS 麥克風晶片營收占比 54%，類比 MEMS 麥克風晶片 30%，電源管理晶片 13%。從各應用別來看，上半年筆電營收比重 42%，網通 17%，耳機 14%，手機 9%，智慧音箱 8%，邱景宏指出，第 2 季受惠各市場終端應用需求增加，使 MEMS 麥克風晶片銷售量較上季成長。

展望第 3 季，邱景宏表示，筆電市場方面，英特爾處理器缺貨狀況下半年可望獲紓解，將推升第 3 季筆電 MEMS 麥克風晶片出貨量。

智慧居家應用方面，鈺太技術長葉菁華指出，由於智慧語音電視近來已被各大系統商視為智慧家居語音的入口，在 4K 升級及 8K 推廣下，第 3 季 MEMS 麥克風晶片將開始出貨，目前智慧電視約需要 2 至 6 顆麥克風晶片，他並認為，未來幾年，麥克風將成為電視的基本配置。

在 TWS(真無線藍牙耳機) 方面，葉菁華指出，TWS 是公司成長動能最高的產品線，目前出貨包括數位、類比 MEMS 晶片都有，一副 TWS 耳機約需 2 至 4 顆 MEMS 晶片，為符合客戶需求，也研發出尺寸更小的 MEMS 麥克風晶片，隨著用戶接受度逐步提高，第 3 季 MEMS 麥克風晶片出貨量將會持續成長。

鈺太目前在 TWS 領域，已打入中國耳機品牌 1More 與日本耳機大廠 Sony 供應鏈。葉菁華指出，目前 TWS 產品中，僅蘋果的二代 AirPods 採用數位 MEMS 麥克風晶片，其他仍是採用類比 MEMS 麥克風晶片，但看準未來趨勢仍會以數位為主，預期其他廠商也會陸續跟進。

鈺太去年 MEMS 麥克風晶片出貨 1.7 億顆，市佔率為全球第三大，邱景宏表示，去年在筆電市場市佔率達 2 成，今年可望達 3 成，明年提升至 4 成不成問題；智慧電視市場方面，明年則將挑戰 1 成市佔率。