鴻海攜夏普打造首座8K攝影棚 將成集團練兵場

鴻海 (2317-TW) 攜手旗下夏普，打造全台首座 4K+8K 攝影棚 t.Studio，鴻海集團副總裁呂芳銘表示，未來將作為集團 8K 產品技術測試平台，加速完善 8K 端到端解決方案，落實集團的 8K+5G 生態系應用。

t.Studio 是由鴻海、夏普，以及呂芳銘個人投資的 TBC 台灣寬頻，跟媒體栈 4 間企業聯手打造，包括 1 個大型攝影棚，及 2 個中型攝影棚，其中大型攝影棚的 8K 設備、攝錄放一體設備、及對應後製設備，均由鴻海與夏普共同開發。

呂芳銘表示，t.Studio 攝影棚將作為鴻海集團 8K 產品技術測試平台，加速完善端到端解決方案，落實 8K+5G 生態系應用，目標發展成台灣 8K 內容新創基地。

TBC 董事長余宗藝則表示，由於東京奧運，8K 電視機越來越多，但是節目製作的技術和設備卻沒有跟上腳步，只能靠著晶片或者軟體，將內容轉化成「類似」8K 的畫質，因此透過 t.Studio 的成立，目標讓整個 8K 產業的動能可以快速運轉起來。

根據市調機構 IHS Markit 預測，2019 年 8K 電視的出貨量將攀升到 43 萬台，2020 年預估將成長到 200 萬台。