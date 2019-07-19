台積電掠陣 短多再搶控盤權？

大盤昨日回測 10800 點關卡，收盤 10799.28 點，雖差不到 1 點未能站穩，但仍守住月線。台積電法說後，釋出訊息市場多以正向解讀，今日是否能在台積電掠陣下，短多重掌控盤權? 台指期與大盤逆價差 148 點，已開始往收斂方向行進。關鍵點位為 10812、10841、10867 點。

今日多方仍以守穩 10800 點關卡為第一要務，需站穩 10812 點，10800 關卡才算守穩，短多要重掌控盤權，必須衝過 10841 點，才有機會重啟攻勢，再往 10867、10900 點關卡挑戰。但如 10800 關卡失守，下方最重要防線為 10777 點。如開高台指期今日短線強弱分界上移至 10691 點，站穩 10691 點，將有機會往 10725、10742 挑戰。但如未能站穩 10691 點，下檔支撐為 10651 點。

台股今日最佳男主角為台積電，法說釋出正向訊息，其中包括產能利用率、上調今年資本支出，都令法人眼睛為之一亮，只要台積電能維持全場強勢，短多將有機會重掌控盤權。另一個電子業值得關注的訊息，則是在蘋概股部分，蘋概股近日搶佔媒體版面的頻率變高，除了 PCB 軟硬板先表態，今日也有鎧勝的法說訊息，共通基調都是最糟狀況已過，投資人可留意法人是否也轉向重新關愛蘋概族群。

以較大格局來看，大盤仍屬箱型格局，要突破 10900 關卡，需要更強力的利多與買盤激勵，但下方月線則是重要支撐，盤勢將以此一區間整理為主。至於台指期部分，仍以繼續收斂逆價差為主要任務! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)