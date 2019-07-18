品牌廠5G手機陸續問世 研調估2023年5G手機銷量將過半

全球手機品牌廠商陸續宣布將推出 5G 手機，根據研調機構 Gartner 最新報告指出，預估明年 5G 手機銷售量將占整體手機的 6%，但到 2023 年將有望過半達到 51%，成為手機銷售市場的主流。

Gartner 表示，5G 手機將成為品牌手機廠下一波銷售重點，原因是消費者的換機週期，隨著科技不斷進步，從去年的 2.3 年，到 2023 年將拉長至 2.9 年，連帶今年智慧型手機銷售量預估將衰退 2.5%，達 17 億支，相比 2015 年更是減少 1 成左右。

Gartner 進一步表示，如果手機沒有提供新功能、體驗或更高效率，就不會讓客戶有意願升級裝置，也推升這些設備的使用年限。

美中貿易戰促使全球 5G 通訊建設進程加速，包含韓國、美國、瑞士、英國、義大利、西班牙等各國陸續有運營商開始提供 5G 商用服務，中國也提前釋照，台灣也加速 5G 基礎建設，

Gartner 表示，預估 2020 年全球將有 7% 的通信服務提供商將能提供商用 5G 服務，而今年也陸續有手機品牌商宣布推出 5G 智慧型手機，預估明年 5G 手機銷售量將占整體手機的 6%，但到 2023 年將有望過半達到 51%，成為手機銷售市場的主流，日前也傳出中國已有 7 款 5G 手機獲得質量認證中心認證，其中 4 款是華為手機。

Gartner 表示，預估今年全球設備，包含個人電腦、平板電腦和智慧型手機出貨量將達 22 億部，年減 3.3%，除了智慧型手機因為使用年限拉長，導致銷量下滑，加上因美中貿易關稅，導致消費需求市場疲軟，也拉低個人電腦、平板電腦出貨狀況。

不過今年第 2 季全球個人電腦出貨逆勢成長 1.5%，主要受惠企業更新 Windows 作業系統，Gartner 也預期，到 2021 年前，全球商用 PC 將有 75% 以上採用 Windows 10 作業系統。