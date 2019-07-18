貴金屬盤後─預期降息 美元轉弱 黃金收高12.10美元 創六年新高點

黃金期貨週三大幅收高，盤中並創新六年高點。投資人評估美國降息的預期，美元轉弱，提供了黃金支撑。

市場收盤後，聯準會 (Fed) 公布褐皮書報告，顯示經濟仍以溫和速度擴張。電子盤交易中，黃金進一步走高。

週二，聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申，自 6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的政策會議後，經濟展望並未改善。該談話為降息留下了後路。

8 月黃金上漲 12.10 美元，或 0.9%，收於每盎司 1423.30 美元。褐皮書報告公布後，電子盤交易中，黃金進一步上漲至 1427 美元。

分析師說，歐亞盤交易中，黃金測試了 1400 美元關卡，價位反彈。隨後引進了技術性買盤。

近來，美國經濟數據較預期強勁，削弱了 Fed 於未來幾個月積極降息的預期。降息有助拉抬黃金價格，因黃金不具有利息。

週二，美國公布 6 月零售銷售上升 0.4%，高於預期。美元上漲，黃金因而下跌。

但週三，美國公布 6 月新屋開工下降 0.9% 至年率 125 萬棟。

市場預期 Fed 降息的可能性仍高。聯邦基金期貨顯示 7 月底降息一碼的機率為 67%。降息 0.5 個百分點的機率為 32%。

美元指數今日下跌 0.2% 至 97.209。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，美國降息展望及其他幾國央行立場依舊偏鴿派，美元因而下跌，支撑了黃金上漲。

中美貿易摩擦也可望提供黃金支撑。川普總統週二引發了解除貿易爭議的疑慮，有助黃金上漲。

分析師說，黃金的漲勢趨勢持續，因企業財報令人失望，且貿易方面缺少進展。

9 月白銀上漲 29.3 美分，或 1.9%，至每盎司 15.971 美元。

分析師說，白銀對央行的振興措施延後反應，似乎是在補漲。

其他金屬方面，9 月銅收高 1.6 美分，或 0.6%，至每磅 2.716 美元。10 月白金上漲 20 美分，或 0.02%，至每盎司 847.10 美元。9 月鈀金上漲 26.90 美元，或 1.8%，至每盎司 1543.20 美元。