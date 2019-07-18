太陽能市況回溫 虹揚保守看下半年表現

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 受到太陽能市況不佳影響，近 2 年業績表現普通，不過近期太陽能市況回穩，法人表示，對於虹揚本季營運仍持保守態度，應該會持平第 2 季或小幅上揚，今 (18) 日股價受到激勵，開高走高，終場收在漲停價位。

虹揚 5 月正式啟用位於中國的揚州二廠，虹揚指出，揚州二廠日前已完成一期搬遷工程，共計 5 條產線已啟用投產，預期在今年底前將完成二期工程的倉庫及員工宿舍，並配合揚州當地政府的政策，拆遷揚州一廠，而目前虹揚桃園平鎮及大陸揚州兩個廠區。

虹揚表示，近年受到太陽能市況影響，雖近期有回升趨勢，但太陽能市場逐步成熟，預期仍無法回到幾年前的盛況，因此自去年開始調整產品組合，將原先占比高達近 5 成的太陽能事業降至約 35%，而其他主力產品整流二極體、橋式整流器占比也落在 3 成左右，目前也有往車用布局，但占比仍不高。

法人認為，本季太陽能市況有逐步好轉的趨勢，但整體而言變數仍多，不過虹揚在其他產品布局，仍可期待，對於本季營運仍持保守看待。

虹揚 6 月營收 1.5 億元，月減 7.76%、年減 13.7%，第 2 季營收 4.66 億元，季增 17.93%、年減 20.16%，累計今年上半年合併營收 8.61 億元，年減 25.39%。