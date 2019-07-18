高雄銀行總座王進安遭逼退 獨董林文淵砲轟不符比例原則

高雄銀行 (2836-TW) 前任總經理王進安傳因慶富案遭懲處，被迫提前退休，引來高銀獨董不滿，在董事會上表態反對，砲轟高銀逼退王進安不符比例原則，並反對黃文修擔任總座一職。

高銀日前公告，總經理王進安日前無預警提前申請退休，由於王進安先前因高銀案遭懲處，加上今年仍尚未達 65 歲屆齡門檻，突然閃電申請退休引來外界揣測，是否因慶富案而「被退休」。

高銀今 (18) 日召開董事會討論總經理人事案，會中高銀獨立董事、現任台苯董事長的林文淵率先發難，反對新任總經理人事案，為王進安被逼退一事抱不平。

林文淵認為，王進安來從高銀基層一路做起，多年來工作盡心盡力，如今卻遭提前逼退，不僅不符比例原則也深深打擊員工士氣且會損害股東權益，大力反對這種人事處理方式。

對於新任總經理人選黃文修，林文淵也有反對意見，主張對黃的學經歷不了解，因此不同意該人事案，但據了解，其他董事與獨董對於新人事案並無反對意見，因此相關人事案仍照案通過。

據了解，自慶富案懲處名單出爐後，高銀董事長朱潤逢就四處尋覓總經理接任人選，但因始終無法找到合適且有意願南下的人選，曾任台企銀董事長的朱潤逢最後從老東家找尋合適人選，從台企銀南二區營運處挖角處長黃文修擔任銀行總經理。