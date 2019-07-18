台灣「區塊科技」推出區塊鏈存證王 APP 以區塊鏈技術實現第一線數位存證

數位化已經深入現代人的生活中，行動裝置成為大眾手裡用來記錄的媒介，也衍生出許多網路訴訟紛爭，例如詐騙、公然侮辱、妨害名譽等等的事件，也衍生出數位證據的舉證困難，因為提出的證據往往會被對方律師懷疑有遭到篡改的可能性，目前的法院審理也僅將數位證據列為輔助證據以協助判決，不足以列為決定性的證據。

舉例來說，如果要處理現在網路謾罵或是侵權的事件，尤其是最近網路互告毀謗及妨礙名譽的活動越來越多，像是近期知名的女高中生遭到大批不理性網友的謾罵，為此對數百人提出告訴，這些網友還試圖刪除留言來滅證。

以目前的程序而言，若要進行舉證，民眾必須前往公證人的辦公室，使用公證人的電腦查看受侵權的內容、文字，並且螢幕截圖後列印，再進行複本、蓋章等等的法律程序，過程不但耗時也需要繳納公證費用。

為了解決這項問題，從事數位鑑識數十年，由鑒真數位轉投資的區塊科技（Blockchain Security）今（18）日發表旗下自主研發的「區塊鏈存證王 APP」，將能夠提供一般民眾及企業用於隨時採集數位證據，比如車禍、打架、傷害，公然毀謗以及網路霸凌等等的情況，都能使用這一款產品採集原始數位證據並且上傳至區塊鏈，杜絕遭到篡改的可能性，並提供不可竄改的公信力，進而保護自己權益。

區塊科技股份有限公司執行長黃敬博表示，區塊科技的成立，是從鑒真數位對數位鑑識的多年經驗與觀察出發，呼應龐大需求，打造整合數位鑑識、資安防禦及區塊鏈的第一品牌，讓第一線消費者、專業檢調人員到企業主，均能受益於區塊鏈存證王 APP。

APP 證據採集與上傳方式：拍照、攝影、錄音、手機螢幕取證

打開存證王 APP ，使用者可以透過 APP 進行現場拍照、攝影及錄音的方式採集數位證據，每一筆照片及影片都會先存在手機記憶體當中，不允許任何修改之外，如果使用者決定上鏈，則可以選擇「上傳」功能，被選擇的檔案則會直接被上傳至區塊鏈資料庫中，並以 Hash 值的方式標註交易紀錄與上傳時間，此時這項檔案將永遠被記錄在區塊鏈上，不可竄改也不可編輯，以確保其有效性及不可竄改性。

舉例來說，當消費者進行網路購物時，可以開啟存證王 APP ，在拆封時進行錄影並上傳，假設收到的貨物有嚴重瑕疵，要向賣家提出退貨或是賠償時，由於存證王 APP 詳細記錄了拍攝時間（Timestamp）與地點，而且上傳至區塊鏈後無法進行後續的編輯或是取代，具有充足的舉證能力證實是原始資料，沒有經過任何變造，對方因而無法質疑該證據經過變造，鞏固消費者求償的權益。

另一方面，該 APP 也提供手機螢幕錄影的功能，讓使用者能夠以影片或螢幕截圖的形式記錄手機的操作畫面，還原現場的情況，比如說在 Facebook 或是 LINE 遭到網路霸凌與謾罵，使用者可以利用螢幕截圖蒐證，即使事後對方刪除留言，依然可以保留內容進行追訴，這些圖片證據會以相同的方式上鏈，提供使用者提供更完整的數位證據，有助於法院舉證之用，也協助員警或律師進行偵查。

「驗證功能」提供進階的不可竄改性，提供事後數位證據真偽性篩檢

使用過程中，當使用者選擇上傳檔案時，就已經產生上鏈的交易 Hash 值，但事後手機本地端的檔案仍然有遭到變造的可能性，區塊科技也看到這項問題，為了比對原始檔案與上鏈內容是否吻合，如果要到法院舉證，使用者必須透過 APP 進行「驗證」。

也就是說，如果要提供做為法院資料，使用者必須比對手機內部的檔案與區塊鏈資料庫上的檔案是否一致，由於鏈上的 Hash 值具有獨一無二的特性（因為 Timestamps 的變動性），如果檔案遭到編輯， Hash 值也會跟著改變── 只要透過「驗證」，便能比對手機內部檔案與上鏈資料是否相同，如果相同則可以證明該證據為原始證據，沒有經過變造，也會產生對應的數位指紋，快速對證據的真偽性進行檢驗。

簡而言之，使用者只需要透過拍照、上傳（上鏈）、事後驗證這三大步驟就能進行數據證據的採集，將可以用來保護自己免於車禍、購物詐騙、網路霸凌、不實廣告或是公然侮辱之類的事件傷害，也避免對方刪除自己的留言或是更改網頁內容來規避責任，利用存證王 APP 可以採集具公信力且不可竄改的原始數位證據。

底層技術採用公私鏈結合：Chromaway 與以太坊（Ethereum）

根據區塊科技表示，存證王 APP 所採用的區塊鏈是由私鏈 Chromaway 及公鏈以太坊所組成，由於私鏈的交易速度快，以 Chromaway 約有 1,000 TPS 左右的性能，能提供流暢的使用者體驗，目前在日本設有三個節點、台灣一個，並預計在瑞典也設立一個節點。

但是為了加強安全性及公正性，Chromaway 區塊鏈中每 1,000 筆交易都會打包上傳至以太坊，進行第二層的備份，提高其公信度與不可竄改性，並藉由私鏈解決公鏈交易速度過慢的問題。

行動 APP 與網頁雙版本可供使用

針對個人使用者，區塊科技提供區塊鏈存證王 APP 版本，目前有 Android 及 iOS 版本，讓個人可以透過錄影、錄音、拍照及螢幕錄影等四大功能採集數位證據，並且上傳區塊鏈進行備份與驗證，目前區塊科技提供一般使用者三個月內註冊存證王 APP ，每個帳號 500 MB 的雲端儲存容量，提供民眾隨手存證自保。

另外針對企業者使用者，比如說律師事務所或是相關機構，區塊科技也提供額外的 Chrome 擴充工具，讓企業可以一鍵完成螢幕的截圖、上傳及驗證，還可以搭配公司大小章、數位簽章與個人手寫簽名，均可以上傳至區塊鏈進行存檔，並同時具備管理不同案件證據的功能。

未來區塊科技也將提供司機（Uber、計程車）、警界及法律人士等等需要更多存證需求的族群進階版本，比如標準版與專業版。

這篇文章 台灣「區塊科技」推出區塊鏈存證王 APP ，以區塊鏈技術實現第一線數位存證 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』