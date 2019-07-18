【華冠投顧】多頭沒變心 OTC整理期拉長 生技《保瑞》創高獲利下車

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「台股短線因為市場擔心 "七月底 FED 降息後恐將利多出盡" 之防備心態濃厚，加上川普再掀美中貿易談判疑慮，這些因素很容易削弱買盤追價力道，所以短線可能進行震盪整理，但只要過程中 "不見增量下跌黑Ｋ"，仍屬強勢多方格局」。

自川普再次放話表示美中貿易談判不順暢之後，美股三大指數連跌兩日，亞股跌勢也有擴大現象，今日台股便在外部利空衝擊下跟跌，惟大盤跌幅 - 29 點相對亞股明顯抗跌，終場仍守住月線，OTC 指數的線形較強，離月線還有距離，不過 - 0.7% 的跌幅比大盤來得重並且收在今日最低點。

這兩天大盤回檔整理不脫預期，觀察修正幅度及線形結構遠比主要亞股來得強（日、韓皆已失守所有均線，大盤卻在除息蒸發點數的情況下仍守月線），成交量也是下跌量縮的正向關係，多方控盤算是不弱，美中不足的是今天 OTC 指數沒能維繫強勢慣性。

今日 OTC 指數純粹就線形而言比大盤還好，但卻失守 7/11 以來低點，也瓦解原先的 "推升慣性"，此舉暗示內資籌碼在利空下略為鬆動，所以沉澱籌碼的時間將會拉長，個股走勢差異會拉大，操作難度也會跟著升高，相應的策略調整則是利用指數震盪過程「棄弱抱強」，可作換股但在整理末端跡象出現前暫不擴大整體持股水位。

＜臻鼎 - KY、保瑞、致新＞

學員持股軟板《4958 臻鼎 - KY》及 IC 設計《(推心置腹)8081 致新》，今日隨大盤壓回，目前兩檔個股之結構同屬創新高後的高檔強勢整理，不破預設的停利點就續抱即可，有搭到轎的好友請自設停利點。

另一檔持股《(生技奇峰)6472 保瑞》，今天托生技族群大漲的福，股價再創新高 174，分享至今漲幅已達 18%。由於短線正乖離拉得比較大，學員逢高先獲利一趟囉！

＜光學族群＞

昨日提過光學族群不少個股像是《3019 亞光》、《6209 今國光》... 等，因為受到利多帶動一下子就拉高到上半年的高檔套牢區，反壓較重加上大盤短線也開始陷入整理，因此先不急著追價，看看籌碼消化的情況再說。

今日大盤續跌且光學族群當中的指標股《3008 大立光》、《3406 玉晶光》表現得也不好，整個族群隨勢拉回，不過在逆風之下反倒可藉機分出孰強孰弱，待大盤或個股整理完畢再伺機卡位。

＜被動元件族群＞

本週被動元件龍頭《2327 國巨》遭到外資補槍降評後再遇衰事，裁員利空發酵導致股價摜破頸線並拖累族群下挫。

目前雖然三巨頭中《2492 華新科》還力守頸線，部分二線股的均線結構也明顯優於一線股，不過少了指標股帶頭就只能單打獨鬥，後面先看連續性買超《2327 國巨》一陣子的投信是否態度生變，之後再看有沒有機會走出「破底翻」走勢，如果龍頭依舊一蹶不振，二線股就只能各自表現了。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。