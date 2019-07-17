Win7停止更新帶動換機潮 推升代工廠下半年需求動能

微軟 (MSFT-US) 宣布將在明年 1 月 14 日正式停止支援更新 Windows 7，掀起全球企業換機潮，法人認為，電腦代工廠英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等，都可望受惠 Windows 作業系統換機潮，有利下半年商用電腦出貨動能。

英業達表示，自從微軟宣布將在明年停止更新 Windows 7 作業系統後，企業在商用需求上，一直都維持穩定水準，不過以整體來看，包含消費性產品後，第 2 季由於客戶為避免美中貿易戰關稅影響，而提前備貨，季末出現急單拉貨情況。

因此，英業達預估，本季筆電產品出貨將持平第 2 季水準，而智慧裝置則會受惠旺季需求到來，出貨季增率有望達到個位數。

英業達 6 月筆電出貨量達 190 萬台，合計第 2 季筆電出貨量達 490 萬台，季增 19.5%。

仁寶表示，商用機種需求確實有因為微軟更新作業系統而提升，但並未集中在某一季，需求一直維持一錠水準，而第 2 季 Chromebook 需求也有提升，帶動整體筆電出貨量。

仁寶 6 月 NB 出貨量達 460 萬台，合計第 2 季筆電出貨量達 1250 萬台，季增 34.41%。

廣達表示，在 G20 後，下半年全球經濟環境情況仍不穩定，雖然本季是傳統消費性電子產品旺季，但目前市場仍保守觀望，惟預期伺服器產品方面，仍維持先前全年雙位數成長的目標。廣達 6 月 NB 出貨量為 340 萬台，合計第 2 季出貨 870 萬台，季增 19.2%。

微軟 Windows 7 作業系統發表於 2009 年 10 月 22 日，日前微軟正式宣布將於明年 1 月 14 日停止支援更新，呼籲使用者儘速更新至 Windows 10 最新版本，也代表 Windows 7 在近 10 年的電腦變革後，正式謝幕。