A股權重擴至20% MSCI：滬深港通已被證明是資金進入A股的穩健渠道

台北時間週五 (1 日) 清晨 6 時 MSCI 宣布決定調高 A 股納入權重自 5% 分三階段提升至 20%，MSCI 指數委員會主席 Remy Briand 表示，北京政府承諾加速市場准入，同時近月以來停牌個股顯著減少，是 MSCI 擴大權重的一大關鍵。

MSCI 週五清晨宣布，將在今年分三階段落實提升「大型 A 股」權重至 20%：

首先 MSCI 將在 5 月份季度考核時，先調升大型 A 股權重至 10%、同時以 10% 權重納入創業板大型股。

8 月份季度考核再將 A 股納入權重調升至 15%，最終在今年 11 月完成 20% 的權重調升。

同時在 11 月份，MSCI 也會將「中型 A 股」以 20% 的權重，一次性納入至 MSCI 中國指數當中，並納入符合要求的創業板股票。

MSCI 指數政策委員會主席 Remy Briand 在電話會議中表示，A 股先以 5% 的權重納入 MSCI，已成功吸引不少國際機構投資者，並且對他們來說，這也是一次積極的體驗，促使他們進一步增加對中國股市的投資。

Remy Briand 並指出，當市場准入的阻力逐一消除，就會再調整 A 股權重，但目前尚未有下一步調整的時間表，需要視中國監管機構的實際改善措施及市場反應，但 Remy Briand 亦認為，有些阻力並非中國監管機構能夠改善，例如中國、香港股市假期休市，使得滬深港通暫停交易。

Remy Briand 強調，滬深港通已被證明是資金進入 A 股的穩健渠道，去年 MSCI 以 5% 權重納入 A 股，顯著提高了國際投資者對投資中國市場的興趣，再者，中國監管機構對改善市場准入條件的承諾，例如調整 A 股停牌機制，近月以來 A 股停牌數量顯著減少，更是贏得國際機構投資者支持的另一大關鍵因素。

而談到為何本次 MSCI 亦納入了創業板股票，Remy Briand 解釋，之所以納入創業板，主要考慮因素是在於「可以投資」而非「投資理想回報」，日後 MSCI 會繼續沿用此原則思考。

Remy Briand 總結，本次 MSCI 擴大納入 A 股權重的諮詢結果，是跟眾多國際機構投資者進行廣泛的磋商而得，其中包括資產管理公司、交易中間商和其他市場參與者，本次調升 A 股權重獲得投資者的廣泛支持，日後 MSCI 會繼續觀察市場發展，並確保 A 股在 MSCI 指數中的權重能及時反映外資准入之情況。