【華冠投顧】台股短線遇震盪、台積伸手價微升

大盤趨勢》

由於美中貿易衝突升溫，受陸股再次跌破半年線所影響，台股也出現量縮走弱。雖然有台積電的買盤撐住，但是降息預期未變，且下半年線的經濟成長趨緩，而中方能度轉為強硬，若美方態度也轉為強硬，則全球股市仍會持續震盪。後續若美中領導人有機會重啟談判，則股市仍有機會在第四季表現。相反的，若美中仍彼此不讓步，則股市仍有震盪的可能。由於全球資本市場，自次貸之後已大幅去槓桿化，物價震盪的幅度已大幅降低，而股市的波動多數來自於政治影響，美中貿易不能解決科技差異，只會影響全球經濟穩定成長，決策實在需要深思！

生技股轉強，1784 訊聯再創波段以來的新高，而另一檔強勢股 4121 優盛，也是早早就攻高漲停板。許久不見的老朋友 1760 寶齡富錦，也出現帶量上漲的態勢。甚至是 4147 中裕，也出現多方強勢的突破缺口，唯短線賣壓湧現收盤拉回。另外，4162 智擎、4167 展旺、4174 浩鼎、3176 基亞，也在經過一陣子整理之後，股價出現買盤推升，後續若量能可以逐步增加，則股價仍有機會表現，現階段離 7 月底仍有一段時間，生技股多方應可望延續。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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