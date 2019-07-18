品牌廠5G手機陸續問世 外資看好穩懋擁3大成長動能

全球手機品牌廠商陸續推出 5G 手機搶市，砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 近期被外資點名，可望因此受惠，外資點出穩懋具 3 大成長動能，包含來自華為的訂單提升、蘋果對 PA 規格需求增加，產品利潤也同步上揚，預期明年需求成長，有助穩懋營運。

外資指出，華為訂單增加，帶動包含如穩懋、海思 (HiSilicon)、村田 (Murata) 等供應鏈成長，此外，蘋果新 iPhone 對 PA 規格需求提高，隨著新機即將問世，穩懋本季出貨量可望季增逾 2 成，加上高通在 5G 射頻元件 (RF) 的滲透率提升，包含結構光 (SL)、ToF 3D 傳感解決方案，推升 VCSEL 應用，都有助相關產業下半年發展。

外資強調，穩懋本季砷化鎵 (GaAs) 晶圓產能將達每月 3.6-3.7 萬片，明年在 5G 通訊需求上升帶動下，月產能將再增加至 4 萬片以上，穩懋仍可站穩全球 5G 手機功率放大器 (PA) 龍頭供應商角色。

外資也點出產業風險，包含 5G 手機不如原先預期，明年銷售無法達 1.8 億台目標、3D 傳感市場競爭大、美中貿易戰後續變化導致客戶調整庫存，都可能對產業造成影響。

穩懋 6 月合併營收，達 17.77 億元，月增 27.46%、年增 5.11%，第 2 季營收 44.53 億元，季增 23.34%、年減 2.5%，累計今年上半年合併營收 80.63 億元，年減 10.72%，預計將於 7 月 30 日舉行法說會，將公布第 2 季財報及第 3 季展望。