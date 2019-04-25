中國官方稱「疫情受到有效控制」 經濟學家駁：非洲豬瘟仍持續惡化

根據《彭博社》報導，非洲豬瘟肆虐，導致中國生豬數量大減，創逾 20 年最低水平，雖然北京當局宣稱，疫情已受到有效控制，但曾從事農產品銷售風險管理工作達 12 年的經濟學家認為，非洲豬瘟仍持續蔓延，且整體情勢還在惡化。

美國商品期貨公司 INTL FCStone 首席大宗商品經濟學家 Arlan Suderman，已在中國安排了一支研究團隊，觀察非洲豬瘟對當地的影響；Suderman 取得的資料顯示，非洲豬瘟恐使中國農業面臨重組，並導致全球肉類價格上漲。

中國官方數據宣稱，自 2018 年底以來，受到非洲豬瘟影響的豬隻數量，已有所減少，「已有效控制疫情」；但 Suderman 的研究團隊發現，非洲豬瘟疫情仍持續蔓延，整體情勢還在惡化。

美國農業部的報告，證實了 Suderman 的說法，該報告指出，由中國的非官方數據可得知，非洲豬瘟造成的損失規模，比官方宣稱的更大。

中國政府稱，自去年 8 月以來，已撲殺了逾百萬頭生豬，3 月生豬存量年減約 19%，繁殖母豬數量年減 21%；豬肉價格方面，累計已上漲 14% 左右。

Suderman 說，目前尚無疫苗可防止豬隻受到非洲豬瘟感染，估計需要 5 到 7 年的時間，才能使疫情停止蔓延，該趨勢恐使年度豬肉缺口達到 1620 萬噸，是去年美國產量的 1.3 倍。