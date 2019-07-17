生技展前媒合會突破1000場 挹注台產業營運活水

台灣首度主辦 2019 年亞洲生技大會 (Bio Asia)，將於 7 月 24 日登場，今 (17) 日舉辦提前記者會，亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，今年國際廠商媒合會將達 2000 多場，可望讓生技產業添新一波營運動能。

今年 2019 年亞洲生技大展，將有 1700 個攤位，來自全球 600 間廠商共襄盛舉，展覽、論壇量均創新高。

李鍾熙表示，今年亞洲生技大會是 16 年來，首度台、美合辦的生技盛會，更舉辦網路企業媒合會，目前一對一國際媒合會，已成功 1000 多場，預期展覽結束可達 2000 多場，藉此平台創造國際合作商機，讓生技產業成為亞洲下一波成長動能。

來台人數方面，李鍾熙指出，由於國際廠商眾多，預估今年來台的國外業者人數將以倍增成長，其中義大利、美國最多，此外，受惠南向政策，今年東亞廠商也明顯增加，主要尋找智慧醫療等高科技業者。

台灣生物產業發產協會也公布「2019 傑出生技產業獎」，金質獎獲獎名單為美時製藥 (1795-TW)、邦特生技 (4107-TW) 及葡萄王 (1707-TW)；潛力標竿獎由免疫功坊、行動基因及益福生醫獲得；年度產業創新獎則由安克生醫 (4188-TW)「安克呼止偵」、生物技術開發中心「高產量 CHO-C 表現系統」及友霖生技 (4166-TW)「思有得持續性藥效膠囊」勝出。

協會獎章委員會召集人蘇遠志表示，美時製藥產品多樣化，且具備國際水準學名藥開發能力，生產績效佳；邦特生技積極轉型引進體內導管開發技術，並邁入高階精密、微創手術醫材；而年營額近百億、全台最大保健銷售通路的葡萄王，每年固定投入研發經費，並獲逾 50 項專利。