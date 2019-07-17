瑞士非營利組織 Web3 基金會兼區塊鏈項目 Polkadot 創始人 Gavin Wood 7 月 16 日宣布，將於今年夏季正式推出未經審計及批准的 Polkadot 早期版本——「Kusama Network」。

有鑒於其高度試驗性， Wood 一開始就強調 Kusama 並非典型測試網，而是更初始的 Canary Network，喻意此版本就猶如「古時煤礦坑中的金絲雀」，以作為 Polkadot 上線前的早期檢測和反饋系統。Wood 還提到，Kusama 並非中心化網絡，因此將不會有中央控制開關。

Wood 表示， Kusama 就猶如一座「開發試驗場」，專門針對高風險項目的團隊而設計，允許開發者構建和部署 Parachain 平行鏈或檢測 Polkadot 在真實環境中的各種功能。

此外，Kusama 還擁有自身的原生代幣 KSM，用戶可利用手中的 DOT 透過專有 DApp 來獲取等額 KSM，而另一種方式則是通過官方測試代幣發放管道（Faucet）來取得少量 KSM。

未來待 Polkadot 主網正式上線後，Kusama 將繼續留存，交由社群負責領導維持運行，而作為對利益相關者和社群的獎勵，Web3 屆時會將 1％ 的 DOT 代幣保留在 Kusama。目前，Kusama 和 Polkadot 主網之間的橋樑已經在規劃當中。

Wood 最後表示，「一直以來，Polkadot 不斷引入許多前沿技術，如今我們決定使用預先設計好的激勵網絡進行分配，為代幣持有者提供全面獎勵，讓開發者自食其力。」

這篇文章 「礦坑中的金絲雀」Polkadot 今夏推前哨測試版 Kusama 最早出現於 區塊客。

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