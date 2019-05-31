戴正吳：貿易戰影響夏普僅3.8% 華為遭禁是利多

鴻海 (2317-TW) 集團副總裁、夏普 (Sharp) 會長戴正吳今 (31) 日表示，目前貿易戰對夏普的影響占整體營收 3.8%，最快下半年就會將產線移往台灣或是越南，影響營收比重將降至 1.4%。至於華為遭圍堵，他則認為，有利夏普手機銷售成長。

戴正吳今日赴 Computex 會場，參觀旗下筆電品牌 Dynabook 的攤位，對於市場關心美中貿易戰對夏普的影響，戴正吳表示，目前銷往美國的產品多在東南亞生產，受影響程度不大。

戴正吳表示，真正受影響的是 Dynabook ，占營收比重 1.2%、電子白板佔 0.5%、顯示器佔 2.1%，整體加起來 3.8%，內部也在規劃，將受影響部分產能，遷移回台灣或至越南生產，預計最快下半年會決定，到時影響比重將降至 1.4%。

他進一步指出，目前東南亞工廠已經折舊完畢，有很高的競爭力，至於中國目前生產比重雖然占整體 68%，但主要是內銷。

而華為遭美國圍堵，戴正吳認為，這是夏普利多，主要是夏普手機在日本僅次 iPhone，是安卓系統第一，如果日本電信業者停售華為或不再支援，夏普將可受惠。

夏普旗下 Dynabook，前身為東芝 (Toshiba) 的筆電部門，戴正吳表示，目前除規劃將在今年推出第 1 台 OLED 筆電，也與鴻海攜手開發摺疊 OLED 手機。