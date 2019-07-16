金管會STO規範出爐 MaiCoin表態爭取搶頭香遞件 擬推碳權交易代幣化

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年7月16號20點39分

金管會將證券型虛擬貨幣列入管理，並在 6 月底公布全球證券型代幣（STO）監管規範，MaiCoin 集團執行長劉世偉表示，將積極爭取成為第一家合法經營 STO 的公司，以及全台首家證劵自營商加密貨幣交易所，目前正在規畫「碳權 STO」希望透過區塊鏈技術，將碳權代幣證券化，並與國際市場連結，組成碳權交易網路。

加密貨幣在臉書幣的推波助瀾下，近來成為市場熱議話題，MaiCoin 集團今 (16) 日宣布成立「集團總部暨實體門市」，宣示將扎根台灣市場，集團執行長劉世偉今天受訪時對於金管會發布 ST0 規範做上述回應。

對於金管會發布的 STO 規範，劉世偉說，MaiCoin 正在整理內部的內稽內控準則，等申請辦法公布後將立刻遞件申請，且內部已擬定策略，將目標瞄準「碳權 STO」，希望將碳權交易代幣化，提供碳權的需求者新的取得管道。

劉世偉指出，碳交易目前以現貨及期貨兩種交易型態為主，MaiCoin 規劃將現貨的碳權代幣化，預期碳權代幣化實現後，可望成為加密貨幣實體落地應用的最大案例，如果未來主管機關將碳代幣歸類成 STO，碳權代幣化將成 STO 第一個項目。

