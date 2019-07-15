川普推特追殺 比特幣假日慘摔 一度失守1萬美元關卡

美國總統川普上週四 (11 日) 針對加密貨幣今年的漲勢，以及 Facebook 準備中的 Libra 均提出批評後，比特幣走勢轉弱，並在週末期間加大跌勢，於台北時間週一 (15 日) 上午，失守 1 萬美元關卡。

至台北時間下午 10:30，比特幣在 1 萬美元附近徘徊，在 10:00 左右曾一度跌至 9945 美元，為近兩週以來的低點，24 小時跌幅近 13%，與 10 日高點約 13000 美元相較，5 天內又跌掉逾 3000 美元。

(圖表取自 investing.com)

這 5 日間比特幣最大的新聞，是川普於 11 日針對比特幣、臉書 Libra 和其他加密貨幣擴大批評，要求從事相關業務銀行，需取得執照，並接受美國及國際的監督。

川普在推特上表態，「它們不是錢，而且價值波動巨大、沒有根基」，而且強調不受監督的加密資產，可能促進毒品交易等非法活動。

加密分析初創公司 The TIE 報告認為，川普的推文的確引發對比特幣的討論增加，但並未對比特幣價格帶來重大影響。

(圖取自 The TIE 推特)

一些分析師甚至認為，川普的推文進一步打開討論比特幣的熱度，將幫助比特幣價格長期走高。

Fundstrat 分析師 Tom Lee 表示，愈來愈多機構的採用和投資、各國央行溫和的財政政策，如今又加了川普推文的推波助瀾，都有助於比特幣在不久的未來進一步漲至 4 萬美元。

不過，Oanda Corp. 駐多倫多的資深市場分析師 Alfonso Esparza 認為，川普的言論帶來加密貨幣的下行壓力，比特幣勢將繼續走低，還可能進一步跌到 8000 美元，回吐今年 6 月份的漲幅。

其他主要貨幣均隨比特幣走跌，以太幣及比特幣現金跌幅均逾 2 成，萊特幣跌幅達 15%，穩定幣 Tether 交易量升上第 6，顯示加密貨幣的賣壓上升。