台郡衝5G布局 將策略結盟國際品牌、晶片大廠

台郡科技 (6269-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長鄭明智在會中指出，台郡去年營收以 268 億元創新高，今年加速投資 5G 布局，將策略結盟國際品牌及晶片大廠，預估今年雖有中美貿易及國際局勢動盪不安，但營運仍能維持與去年持平的水準。

台郡科技去年財報營收 268 億元，創新高，但稅後純益為 26.45 億元，較 2017 年 30.57 億元、衰退 13.48%，每股純益為 8.55 元，台郡今天股東會也決議對去年股利每股配發 5 元現金，仍維持上一年的股利水準。

鄭明智強調，今年在中美貿易及國際局勢動盪不安中，台郡科技憑藉已提前跨入 5G 新技術的優勢，要加速 5G 新產能的布局，台郡將能在未來 5G 智能通訊產業中領先勝出。

台郡在今年第 2 季已在高雄廠區及大陸昆山廠區兩地動工，投資超過百億元興建新廠及倍增產能。鄭明智指出，台郡科技 5G 布局將策略結盟國際品牌及晶片大廠，從天線設計、模擬、製造，到模組測試，提供客戶一元化完整的服務，這將是台郡領先業界的競爭優勢，且台郡科技今年下半年即將進入旺季，台郡將能按計劃持續擴大新天線產品的市占率。

中國大陸天風證券分析師郭明錤日前發表報告指出，由於蘋果手機及電腦產品用軟板，採取逐步升級方式推進，臻鼎 (4958-TW) 及台郡科技將為此趨勢重要受惠軟板廠，取得的分配生產數量也將增加。