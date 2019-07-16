康威終於認定 川普是一位種族主義總統

「以往無論我怎麼不喜歡他，我都不認為川普總統是一位心胸狹隘的種族主義者。但週日，我已不再懷疑。」

這是康威 (George Conway)-- 一位共和黨籍心直口快的川普總統批評者，也是川普的顧問凱莉安(Kellyanne Conway) 的先生 -- 週一在華盛頓郵報發表的專欄中的談話。

「川普是一位種族主義總統，」康威直截了當的說。

多年來，康威在專欄中寫道，他一直選擇相信川普。

「我認為川普粗魯，不明智，口才不佳，思想不一，孤芳自賞，又容易得罪人。他是一位一視同仁惡霸，有著獨特的粗俗態度。他會抨擊任何他認為對他不友善的人。無論我發現他是多麼地不適任，我依舊不願認為他是種族主義者。」

「但週日，我已不再懷疑。幼稚，憎恨，十足的種族主義，各種個性混雜融合，讓我們有了一位種族主義總統。」

康威指的就是，週日川普在系列的推文中說，四位民主黨女議員 -- 全是有色人種 -- 應當回到她們自己的國家，修補那殘破不堪，犯罪充斥的地方。

週一，怒氣未消，川普進一步說，如果有人覺得這個國家有問題，他們就應該離開。

這幾位議員於週一晚間展開反擊，她們譴責川普仇外的言論，並說她們有意讓民眾與川普政府的不受歡迎政策，切割開來。

在他的專欄中，康威說川普的談話，根本種族主義到了家。他並譴責共和黨議員不願批評自己的總統。

「依據他的職位，他必須為美國發聲，」康威寫到。「川普的談話讓美國的理想 -- 即美國的靈魂 -- 曝險。」