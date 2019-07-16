三大法人終結連4買 賣壓主軸是自營商

在陸股走弱令市場觀望氣氛轉濃下，台股加權指數今 (16) 日仍力守平盤，終場小漲 9.62 點，以 10886.05 點作收，三大法人合計賣超 6.78 億元，終結連 4 買，其中，僅外資小買 0.62 億元，投信、自營商均轉為賣超。

三大法人合計賣超 6.78 億元，其中，外資連 2 日小幅買超，今日續買 0.62 億元，投信則是終結連 3 買，轉向賣超 1.3 億元，而自營商終結連 2 買，賣超 6.1 億元。

儘管外資買超動作不大，但從布局內容來看，對台股後市看法仍可偏多解讀，其 10 大買超標的分別為群創近 7 萬張、鴻海逾 1.6 萬張，華通逾 9000 張，燿華超過 7000 張，大同、緯創、台積電均逾 5000 張，亞泥 3000 餘張，南茂和華南金均逾 2500 張。

而外資賣超也有部分是電子股和大型金控股，以及連結陸股的 ETF，依序分別為元大滬深 300 正 2 超過 2.8 萬張，聯電逾 2.4 萬張，中信金和元大金均遭賣 1.5 萬張之上，友達和旺宏遭賣逾 1 萬張，國泰金逾 9000 張，富邦上証正 2 逾 6000 張，臺企銀超過 5000 張，長榮航則有 4000 餘張。

觀察自營商動態，除了部分權值股，同時也出脫不少中小電子股，聯電遭賣逾 5000 張，旺宏遭賣近 2800 張，群創、瀚宇博和中信金均遭賣千張，和益、技嘉、亞泥、中華電和燿華遭賣逾 500 張。

法人提醒，由於自營商進出速度較快，若後續其賣超動作擴大，將會使個股輪動更加快速。

目前可看到大盤正緩步挑戰高點壓力區，隨著月線上揚，提供越來越有力的支撐甚至有助漲效果，接下來就先觀察台指期結算後的外資態度，以及台積電法說釋出的訊息。