必應創造每股配2元股利 除權息交易日為8/1

必應創造 (6625-TW) 今 (16) 日公告，去年盈餘分配每股將配 1.5 元現金股利、盈餘轉增資每股配 0.5 元股票股利，現金股利預計 8 月 30 日發放，股票股利將於主管機關核准變更登記後，另行公告發放日，董事會並決議通過，訂定除權息交易日為 8 月 1 日。

展望今年，必應董事長周佑洋表示，將持續深耕演唱會及各項商業演出等活動策劃製作，並以穩固的軟硬體實力，拓展主辦籌畫活動演出，下半年將主辦包括 5566 海外演唱會，及知名男團台大體育館演唱會等，還將與合作夥伴共同投資楊千嬅「My Beautiful Live」世界巡迴演唱會，挹注營運動能。

除演唱會業務外，周佑洋表示，將持續整合流行文創影音相關的軟硬體製作、設備租賃、舞台與視覺設計及節目流程統籌，提供全方位娛樂、展演服務；並同時積極孵化原創 IP 與場館運營，未來計畫將原創 IP「8 咘的搞怪樂園」，授權至中國製作開園，並籌拍演唱會產業職人劇，跨足戲劇 IP 市場，積極研發創新表演技術。

必應受惠承接張學友、頑童、蕭敬騰、林俊傑等藝人在台演唱會硬體服務收入外，由子公司華貴娛樂主辦的 5566 台北小巨蛋演唱會門票也全數售完，使今年第 1 季的稅後虧損僅約 670 萬元，較去年同期虧損 4500 萬元收斂許多。第 2 季合併營收 1.74 億元，季減 29.27%，年減 34.1%。

