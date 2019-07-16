【華冠投顧】電子突破季線壓、權值輪動驚驚漲

大盤趨勢》

台股今天開低走高、又見高點，量能剛好突破均量，這代表買盤多數成交在相對高檔。權值股除台積電續強帶量之外，2317 的鴻海小漲 2% 多，也成了指數上漲的功臣之一。而群創實施庫藏股，代表現階段價格已相對具有吸引力，也成了台股攻高的支柱之一。盤面上仍然是輪動的格局，記憶體出現輪動現象，而鴻海今天表態之後，接下來是否能夠帶動集團股同步向上，將會是後續觀察的重點。

市場傳出華為禁令即將解除，比較值得注意的是，這次的解除令，是美方來自於國內企業的壓力。短期之間可望抒解美企的庫存，加上中國的華為 5G 在本周開始，陸陸續續在全球各地開台，供應鏈雖今天無明顯表現，不過空方勢力相對也受到影響，不少個股也出現軋空的行情。騏遠認為中國 5G 勢在必行，只要開台的國家愈多，台廠供應鏈仍可望受惠。

強勢族群方面，受到華為禁令解除的帶動，6552 易華電股價帶量表現，12 點半之後的散單賣壓出籠，使得股價相對受到壓抑，不過低接買盤不少，代表後續股價守住前低的機會增加。另外，記憶體族群多數拉回整理，但是日韓貿易戰短期之內不易和解，因此短線整理換手之後，股價仍有機會表現，包括 2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科等。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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