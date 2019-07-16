對鋼鐵廠收購案不滿 印度銀行團：這會破壞金融體系

壞帳問題多年來一直令印度金融行業十分頭痛，據世界銀行資料，2017 年印度銀行壞帳占整體貸款比例的 9.98%。而近期印度法院對一樁破產案的判決結果，讓印度國家商業銀行 (State Bank of India) 為首的一干商業銀行共同示警，如果不能更裁，該國金融業將會面臨更嚴重的問題。

印度法院稍早批准了粗鋼生產龍頭 ArcelorMittal 以 60 億美元收購破產的印度鋼鐵廠 Essar Steel，並調整收益分配方式，裁定 Essar Steel 所收到的錢需按比例分配給各債權人。

彭博社報導，在法院宣布判決後，有銀行團於上周五 (12 日) 提出請願，希望變更判決。因為這項判決，讓銀行等有擔保債權人與供應商等無擔保的債權人處於同等地位，銀行團認為，這將讓銀行可以回收的資金大幅減少，並使銀行暴露在極嚴重的財務風險中。

印度許多商業銀行與海外基金公司都認為，這項判決可能會讓銀行傾向以更高利率貸出資金給較高風險的項目，最終讓信貸市場上更難尋到資金。銀行團在請願中表示，這判決會傷害印度整體經濟，也會破壞銀行體系。

一般而言，在破產案中，有擔保債權人也擁有優先受償的權利。銀行團其實並不反對 ArcelorMittal 來收購 Essar Steel，他們反對的是法院裁定的資金分配，以及禁止在破產程序中參與決策。

目前的判決裁定，銀行團只能拿回求償金額的 60.7%，而經營債權人、供應商等，依比例也可以拿回求償金額約 60%。銀行團正尋求印度國家公司法上訴法庭的仲裁，但聽證會日期尚未安排。

總部位於盧森堡的跨國鋼鐵大廠 ArcelorMittal 收購印度的 Essar Steel 一案，是在 2019 年 3 月上旬敲定。ArcelorMittal 在 2017 年的鋼鐵產量為 9700 萬噸，Essar Steel 的產能約為 500 萬噸。但 Essar Steel 的產品為扁鋼，在汽車業、耐用消費品等產業更能廣泛利用，且 Essar Steel 約有 8 成產量都賣入中國市場。對 ArcelorMittal 而言，這件收購案有助該公司打進成長快速的中國鋼材市場。