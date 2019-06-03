中國寶武鋼鐵併馬鋼 直指世界第一

馬鋼昨 (22) 日晚間宣布母公司馬鋼集團將與中國寶武鋼鐵集團合併，中國寶武鋼鐵集團將持股 51% 馬鋼集團股份，並透過馬鋼集團間接控制馬鋼 45.54% 的股份。在合併後中國寶武與全球最大鋼廠安賽樂米塔爾的產量差距進一步縮小。

(圖片: AFP)

馬鋼粗鋼產量約 2000 萬噸，生產的鋼鐵產品主要是冷熱軋薄板、鍍鋅板、H 型鋼，和車輪輪箍等等，尤其是車輪和 H 型鋼，是高鐵等的主要供應商。

而中國寶武則是中國最大的鋼鐵集團，是在 2016 年 12 月 1 日由寶鋼集團和武鋼集團合併組成。在公司公布的發展規劃中，明確提到 2018 年鋼鐵產能要保持 7000 萬～8000 萬噸的規模，2021 年產能規模將達 8000 萬噸～1 億噸。

因此在中國寶武與馬鋼合併後，中國寶武今年的產能有機會超過 9000 萬噸，已提前達到 2021 年產能預定目標，同時與安賽樂米塔爾的年產能差距縮小至 300 萬噸內。

由於中國鋼鐵產業的集中度偏低。以 2017 年數據來看，中國前十大鋼鐵企業累計產量占中國總產量的比例只有 36.9%，距離 60% 的產業集中目標還有一段差距，同時與日本、韓國、俄羅斯等國家鋼鐵產業集中度相比差距更大。

韓國前兩大鋼鐵企業合計產量占全國總產量的比重為 89%；日本前三大鋼鐵企業產量數據則達 82%；俄羅斯前四大鋼鐵企業產量數據為 78%。

因此，這次的中國寶武與馬鋼的合併案意味著中國鋼鐵業的重整有機會再次加速，使得產業集中度再度提升。而該合併案也有利於中國鋼鐵產業去產能的進行，有助於鞏固中國在全球鋼鐵市場上的競爭地位。

