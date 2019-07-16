歐股盤前─市場聚焦企業財報 指數期貨走跌

財報季鳴槍起跑，投資人聚焦企業營收、獲利表現，市場氛圍轉趨審慎；今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 37 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.18%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.03%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.27%，深證成指下跌 0.37%；南韓 Kospi 指數上漲 0.36%，日經 225 指數下跌 0.69%；台股收漲 9.62 點，至 10886.05 點。

美股財報季本週揭幕，昨日花旗集團打頭陣，公布第 2 季財報，雖然營收、獲利優於市場預期，但受淨利息收益率下滑影響，股價收跌。

週一美股收高，標普 500 指數微漲 0.53 點 (0.02%)，至 3014.3 點；道瓊工業指數收漲 27.13 點 (0.1%)，至 27359.16 點；那斯達克指數收漲 14.04 點 (0.17%)，至 8258.18 點。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前表示，預計本週會和中國進行另一次部長級電話會議，若有所進展，他和貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer) 很可能會前往北京。

中國國家統計局週一發布最新數據，受貿易戰和內需趨緩影響，第 2 季 GDP 年增 6.2%，雖符合預期，但較首季下滑 0.2 個百分點，創 27 年來新低；美國總統川普週一於推特發文，稱貿易戰導致數千家企業離開中國，衝擊其經濟表現。

川普指出，「這就是中國想和美國達成協議的原因」，美國已從中國徵得數十億美元關稅，且可能還會更多，這些關稅都由中國買單，而非美國納稅人負擔。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 昨日透露，華府當局預期，中國很快就會宣布，向美國購買大量農產品及服務。