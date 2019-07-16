台股盤後－難脫盤堅整理格局 小心強勢股一日行情

受陸股走弱壓力，台股加權指數今 (16) 日雖開平低盤後翻紅，但漲點最多僅逾 20 點，終場收在 10886.05 點，小漲 9.62 點，成交值 1171.33 億元，法人指出，個股輪動速度快，昨日強勢股不少開高走低，個股布局留意續航力，短期大盤仍將處區間整理格局可能性偏高。

昨日表現強勁個股，不少今日都明顯開高走低，包括傳奇、凱碩、樺晟、廣明、華園、旺宏、大學光、零壹、力致等，法人提醒，由於市場觀望台積電法說、美股陸續公布的財報，及月底聯準會是否降息，留意資金快進快出狀況。

從細族群來看，今日表現相對熱絡的是 IC 基板，景碩漲逾 4.5%，易華電漲近 4%，同欣電也漲逾 2%。散裝航商略見谷底反彈，裕民、中航均漲近 2.5%，台船漲 2%，新興和台航漲 1% 之上。MOSFET 相關供應鏈再度轉強，富鼎漲停，尼克森漲逾 3%，大中也有 2% 之上漲幅。

市場傳，記憶體供應商庫存不低，後續漲價效應仍有待觀察，今日隨著南亞科漲多拉回，晶豪科和鈺創均跌逾 2%，華邦電跌逾 1%。

飯店股在昨日韓流概念股一日行情下，今日成為空方摜壓主軸，富驛 - KY 和高野均跌逾 8%，國賓跌近 4%，華園跌 3%，六福也跌逾 1%。

權值股方面也漲跌互見，鴻海在 50 大權值股中領頭漲，鴻海、和碩漲逾 2%，和泰車、台泥、大立光、可成和豐泰均漲逾 1%，國巨、兆豐金、寶成、研華、廣達、中鋼和台積電等均穩在盤上。

不過，漲多的南亞科回跌近 3%，元大金、聯電跌逾 2%，台塑、遠傳、台灣大、中華電、台灣高鐵、華碩、統一超、玉山金、中信金、南亞、台塑化和統一等均遭壓在盤下，對大盤造成壓力。

法人認為，指數下長期均線持續墊高，有助支撐力道增強，短線強勢格局不變，難脫震盪盤堅態勢。