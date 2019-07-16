群創預計買回8萬張庫藏股激勵 帶量上攻漲逾4%

面板大廠群創 (3481-TW) 昨宣布，預計今 (16) 日起陸續買回 8 萬張庫藏股，並轉讓給員工，今日開盤便爆萬張大量，推升股價開高走高，盤中漲幅逾 4%，逼近半根停板表現。

群創昨發出公告表示，經董事會決議將買回庫藏股，並轉讓給員工，預計在 7 月 16 日至 9 月 15 日執行，擬買回 8 萬張，買回區間價落在 5.08-11 元，金額上限則為 1546 億元。

群創近期受大股東奇美實業大舉處分持股影響，加上產業面臨大環境競爭與價格壓力等因素，導致股價跌至低點，董事長洪進揚股東會時特別強調，有信心可以走出產業逆風，將持續布局電視整機、大尺寸面板市場，今年電視整機出貨預估將較去年倍增，產線自動化比重也將拉升到近 6 成，年營收目標將持平去年。

法人表示，本季雖將邁入面板傳統旺季，但價格走勢仍有壓，恐是面板業下半年發展重要影響因素，加上產業供過於求問題尚未緩解，因此保守態度看待下半年表現。

群創 6 月合併營收 213.15 億元，月增 1.5%、年減 13.9%，，第 2 季營收 631.76 億元，季增 5.4%、年減 4.9%，累計今年上半年合併營收 1230.99 億元，年減 7.6%。