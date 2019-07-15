展現決心 群創宣布買回8萬張庫藏股

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (15) 日發出公告表示，經董事會決議將買回庫藏股，並轉讓給員工，預計擬買回 8 萬張，回應小股東在股東會上的要求，展現經營信心，買回區間價落在 5.08-11 元，買回股份金額上限為 1546 億元。

群創表示，買回目的是將股份轉讓給員工，預定買回股份占公司已發行股份總數約 0.8%，所需金額上限占流動資產 0.57%，因此不影響資本維持，若股價低於 5.08 元區間價格下限，將繼續買回，買回期限落在 7 月 16 日至 9 月 15 日。

日前群創股東會上，小股東不滿公司股利制度，要求經營團隊實施庫藏股，展現對公司的信心，當時群創董事長洪進揚就表示，對股東意見虛心接受，會在董事會討論，強調絕對努力為所有股東謀福利，今日董事會通過確定實施庫藏股，預計買回 8 萬張普通股。

洪進揚日前也表示，有信心可以走出產業逆風，預計 18 個月內就可看到結果，群創也將持續布局電視整機、大尺寸面板市場，展望今年，預期電視整機出貨將較去年倍增，產線自動化比重也將拉升到近 6 成，全年營收目標將持平去年，

群創 6 月合併營收 213.15 億元，月增 1.5%、年減 13.9%，，第 2 季營收 631.76 億元，季增 5.4%、年減 4.9%，累計今年上半年合併營收 1230.99 億元，年減 7.6%。