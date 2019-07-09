群創6月營收創今年新高 友達則小幅衰退 下半年面板價格走勢成關鍵

面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 今(9) 日公布 6 月營收，群創 6 月創今年單月新高，達 213.15 億元，月增 1.5%、年減 13.9%，友達則小幅衰退達 243.3 億元，月減 1.6%、年減 2%，法人表示，本季將邁入面板傳統旺季，但價格走勢仍有壓，恐是面板雙虎下半年發展重要影響因素。

群創 6 月合併營收，達 213.15 億元，月增 1.5%、年減 13.9%，累計今年前 6 月合併營收 1230.99 億元，年減 7.6%，第 2 季營收 631.76 億元，季增 5.4%、年減 4.9%。

群創指出，6 月大尺寸合併出貨量達 1014 萬片，月減 1%，中小尺寸合併出貨量 1958 萬片，月減 3.4%；合計第 2 季大尺寸出貨量共計 3092 萬片，季增 8.4%，中小尺寸合併出貨量共計 5985 萬片，季增 1.7%。

群創表示，雖然整體出貨量小幅衰減，但受惠 TV 整機事業成長，營收仍小幅成長，仍樂觀看待本季進入傳統旺季後，將有一波成長動能，群創董事長洪進揚日前也表示，面板價格面臨降價壓力，將積極朝 TV 整機市場布局，目標今年整機營收比重拉升至 25%。

友達 6 月合併營收 243.3 億元，月減 1.6%、年減 2%，累計今年前 6 月合併營收 1367.7 億元，年減 8.5%，第 2 季營收 700.7 億元，季增 5%、年減 6.6%。

友達 6 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過 965 萬片，月減 4.3%，中小尺寸面板出貨量約 1151 萬片，月增 13.1%；合計第 2 季大尺寸出貨量約 2717 萬片，季增 5%，年減 2.9%，中小尺寸出貨量約 3301 萬片，季增 32.2%，年減 27.2%。

中小尺寸廠凌巨 (8105-TW) 今也公告 6 月合併營收，達 8.24 億元，月減 1.08%、年減 10.14%，累計今年前 6 月合併營收 44.12 億元，年減 14.29%，第 2 季營收 24.77 億元，季增 27.9%、年減 6.4%。

法人表示，凌巨主要生產利基型產品，6 月因產品組合調整，導致營收略有增減，而展望下半年表現，總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 日前股東會上表示，預期本季會比第 2 季好，但因美中貿易戰後續不確定性仍高，仍審慎樂觀看待下半年表現。