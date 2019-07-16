工輔法修法通過將上路 經部估10年內創造上兆元投資

工廠管理輔導法修正案 6 月底在立院三讀通過，讓眾多未登記工廠得以藉此全面納管、就地輔導，經濟部推估，新法施行後，10 年內取得特定工廠登記家數將達 4.5 萬家，未來各家預估將投入經費 3000 至 5000 萬元，用來更新或增加設備，累計可創造 1 至 2 兆元投資。

工輔法修正案，明定特定工廠有效落日期限為 20 年，其中，輔導農地工廠合法化分為兩階段，第一階段低汙染的未登記工廠須在 2 年內申請納管、3 年內提出改善計畫，並在 10 年內取得特定工廠登記；第二階段則須完成建物、土地之合法變更。

儘管三讀通過引發不小爭議，但經濟部強調，這些隱藏於鄉間，或深居於小城巷弄裡的工廠業者，不少是業界的隱形冠軍，已取得臨登業者中就有 8 家，其中恒耀是全球車用扣件市占率前五大；而行銷 30 餘國的南俊，是台灣鋼珠滑軌的代名詞。

業者關心農地工廠納管、特定工廠申請程序、納管輔導金及營運管理金等事項，經濟部將訂定特定工廠登記辦法、用地變更編定辦法來辦理；為落實全面納管，經濟部也會研訂檢舉條款及獎勵制度。

經濟部表示，辦法定案後，預計 12 月前將全國巡迴與地方政府共同辦理 21 場的說明會，向業者說明後續應配合辦理事項。

此外，低汙染之認定基準，環保署在 5 月邀集經濟部及農委會召開 2 次會議討論，研訂非屬低汙染產業，經濟部均尊重環保署的環保專業，相關草案再確認後發布。

經濟部指出，相關配套措施包含群聚地區認定原則基準、未登記工廠管理輔導執行方案、管理輔導計畫範本、工廠管理輔導會報設置要點及工廠改善計畫範本等，將陸續在年底前研擬完成。