勞保基金解燃眉之急 許銘春：明年確定將撥補200億元

勞保基金 2026 年面臨破產危機，勞動部長許銘春今 (16) 日表示，明年確定將撥補 200 億元，展現政府負責任態度，這也是勞保基金成立近 70 年來，政府首度編列預算撥補，但未來是否每年撥補，許銘春僅表示，視情況考量。

勞保局昨日公布 5 月統計月報，年金給付支出 213.4 億元、一次給付支出 149.7 億元，兩者合計支出金額 363.1 億元，5 月應計保險費為 333 億元，估計 5 月單月赤字就高達 30.1 億元。

勞保每 3 年精算 1 次，據今年初報告指出，勞保基金潛藏負債 9.11 兆元，並將在 2026 年破產，許銘春表示，勞保財務攸關 1041 萬勞工退休生活，政府慎重，勞保年金改革法案已送到立法院，朝野及各界都知道勞保財務結構是最重要議題。

許銘春表示，政府在年金改革法案尚未通過前，明年先撥補 200 億元。至於未來是否每年持續撥補，許銘春說，會視收支短絀及政府財務情形考量，但 200 億元只解決一部分問題，年金改革要透過嚴謹的財務結構檢視才能解決。

勞保局今日舉行新舊局長交接典禮，許銘春擔任監交人。退休卸任的前勞保局長石發基，正是 2012 年啟動勞保年金改革的舵手。接任局長的鄧明斌也是跟隨石發基多年的勞保老手，在勞政領域服務超過 23 年，其中有 20 年是勞工保險業務，且才剛完成職災保險單獨立法研擬重責。