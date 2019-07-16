郭台銘深夜發文 談從初選過程中得到啟發 不放棄對理想的追求

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘參選國民黨總統黨內初選失利，深夜時在粉專發文，除了重申人生最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，而是為了熱愛的中華民國，為實現理想不猶豫也勇敢去做，並強調這 90 天中，學到很多，也在過程得到啟發，不要放棄對理想的追求。

以下是郭台銘粉專聲明全文：

很多人問，是否輸了初選會對參與政治後悔？人生沒有後悔藥，我一生在逆境中求生，在我人生的最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，更不是什麼為了鴻海等奇怪的傳言，而是為了民族與國家奮鬥，為了我熱愛的中華民國，我為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做。

這一段不算長的經歷對我是彌足珍貴的一堂課，希望這堂課也能給大家一些啓發，那就是「無論任何時刻，人生不該氣餒，要對自己選擇負責，就算全天下的人會笑你傻，揶揄你，也不要放棄對理想的追求，一個勇者無懼的人生，不容易做，但可以努力做」。

在這九十天中，我有許多可以改進的地方，我學會的是，參與公共事務，需要更加的謙虛，需要更多的學習，需要更大量的傾聽，我努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望，也希望大家不要傷心難過，讓我們明天一起迎接陽光。

我以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，我一生努力讓中華民國以我為榮，讓台灣以我為榮。