因應客戶需求 南寶將在中國再蓋廠 最快2021年前完工投產

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 看好中國市場發展潛力，加上因應當地客戶需求，規劃在中國再建置 1 座廠房，最快 2021 年前完工投產。且除現有產品外，新品佈局也逐步開花結果，光學膠今年預期目標量已達標、奈米塗料也將逐步放量，而碳纖維應用方面，正積極佈局汽車結構件市場，可望打入知名日系車廠。

南寶主要可分為鞋材事業、接著劑事業、塗料事業與建築材料等四大事業，鞋材事業營收占比 42%、接著劑 29%、塗料 11%、建築材料 18%。在全球共有 20 個廠房，產能遍佈台灣、中國、越南、澳洲、印尼與馬來西亞等地。

目前塗料市場以亞洲、太平洋地區發展前景最佳，到 2020 年前，此地區需求量將占全球一半以上，且中國將持續成長為全球最大塗料市場，看好中國市場發展潛力，加上為因應當地客戶需求，南寶規劃在中國再興建 1 座廠房，目前正在申請執照，可望在 2021 年前完工，屆時南寶在中國的廠房將達 5 座。

南寶今年第 1 季起，受惠 2020 年東奧效應，在球鞋廠商提早佈局下，鞋用黏著劑出貨動能比平常高出 3 至 5%。南寶看好，隨著奧運時間接近，下半年拉貨動能還會持續增溫，帶動黏著劑營收年增率上看雙位數。

除既有產品外，南寶也持續開發新品，其中，光學膠去年開始明顯貢獻營收，今年則正式量產，預期的目標量已達標，法人估今年將貢獻營收超過 1 億元；奈米塗料上半年已小量出貨，將持續拓展新客戶，逐步放量。

碳纖維新品方面，南寶原先預計今年第 1 季可放量，但目前仍在試產階段，初期將著眼自行車坐墊、筆電機殼上蓋等消費性產品，最快第 4 季可望取得訂單，開始出貨。除消費性產品外，南寶也積極佈局碳纖維汽車結構件市場，目前處 Design-in(設計導入) 階段，可望在未來 2、3 年內，開始貢獻營收，目前客群為知名日系與中國車廠。