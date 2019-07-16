貴金屬盤後─預期Fed月底降息 黃金收高1.30美元 創近二週收盤高點

黃金期貨週一收高，創近二週收盤高點，擴大近來的漲幅。預期美國聯準會 (Fed) 將於月底降息，支撑了黃金近來上漲。

8 月黃金上漲 1.30 美元，或 0.1%，收於每盎司 1413.50 美元，創 7 月 3 日以來最高收盤水準。9 月白銀上漲 12.9 美分，或 0.9%，至每盎司 15.365 美元。

分析師說，黃金價格仍接近約 6 年高點，由於 Fed 再度採取寬鬆貨幣政策，預期黃金的上漲趨勢不會很快改變。Fed 今年有降息壓力，意味美元將轉弱。

黃金上週上漲 0.9%。Fed 主席鮑爾在二天的聽證會中，並未壓低市場的降息預期，支撑了黃金走高。

由於 Fed 的鴿派展望，美元上週疲弱。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

週一公布的經濟數據顯示，紐約州 7 月製造業指數上升 12.9 點至 4.3。

美元指數今日上漲 0.1%，但黃金仍走高。

黃金價格今日高點上漲至 1421.60 美元，但因中國公布經濟數據較預期為佳，黃金自高點回檔。

中國大陸第二季 GDP 成長 6.2%，創 1992 年以來低點。但工廠生產與零售銷售仍高於預期。

財報季亦為黃金市場焦點。分析師說，若企業獲利開始轉弱，黃金價格可望進一步走高。

其他金屬交易方面，10 月白金上漲 10.60 美元，或 1.3%，至每盎司 845.20 美元。9 月鈀金上漲 20.50 美元，或 1.3%，至每盎司 1562.90 美元。

9 月銅上漲 1.7 美分，或 0.6%，至每磅 2.711 美元。