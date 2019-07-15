高層涉賤賣不動產 再爆掏空案 中信金：公司未遭搜索

最新檢調消息，中信金控 (2891-TW) 又爆發弊案，前中信財務長張明田疑賤賣中信金不動產，從中獲取近億佣金，台北地檢署今指揮調查局北機組，兵分 9 路搜索張明田等人住處。對於檢調搜索，中信金發布聲明表示，公司營運一切正常，公司方面並未遭搜索。

張明田先前因內湖購地案遭判刑，再被檢調查出，張與弟弟張明人、弟媳巫春香等人，涉嫌賤賣中信金不動產，其中，檢調懷疑，中信 2012 年 8 月處分台南土地，由張明田、張明人、巫春香等主導，以低於市價的 9000 多萬元賤賣。

另中信 2015 年 11 月出售松壽大樓時，以 151 億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立，檢調懷疑，張明田等人在出售過程，獲取鉅額佣金，讓中信金蒙受損失。

也就是說，檢調疑張明田在中信金 2012 年 8 月處分台南土地、2015 年 11 月處分松壽大樓時，以低於市價賤售，從中獲取近億佣金，因此台北地檢署今天大規模兵分 9 路搜索，並約談張明田及胞弟張明人、巫春香、中信銀主祕陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達等 9 名被告及 19 名證人，全案朝違反金融控股公司法特別背信罪方向偵辦。

針對檢調單位今日約談部份同仁，中信金表示，該公司營運一切正常，公司方面並無遭搜索之情事，僅部份同仁接受檢調單位約談，公司所有作業均依照相關規定辦理，將全力配合檢調單位調查，希望盡速澄清真相。