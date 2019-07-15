越南也不安全 台廠儒鴻尋求更多元分布

在全球貿易的「新常態」下，恐怕沒有一個地方是安全的避風港，台灣紡織廠儒鴻 (1476-TW) 對此深有體會。

據《彭博》報導，做為 Nike(NKE-US) 及 Lululemon Athletica Inc.(LULU-US) 的主要供貨商，儒鴻在 2016 年就因為中國大陸的經營條件轉差，而撤離中國，以越南為主要基地。但在全球貿易戰升溫之下，越南恐怕也難以置身事外。

儒鴻董事長洪鎮海接受彭博專訪時表示，從全球形勢來看，現在最重要的是多元化，「現在我們 50% 的服裝都在越南製造，所以我們的服裝不夠多元化。」

越南可能也不再安全

美中之間的貿易磨擦，打亂了近期的全球供應鏈，迫使許多廠商撤離中國，轉向亞洲其他據點，如台灣、越南及孟加拉。原本越南被視為最大的「受惠國」，但隨著川普對越南的批評聲音加大，此地可能也不是最安全的避難所。

洪鎮海表示，儒鴻正在尋求建立許多小的製造中心，來靈活為客戶提供服務，未來 2-3 年可能都不會考慮在越南繼續擴張。

儒鴻準備轉向印尼或柬埔寨等東南亞國家，預計投資 8000 萬美元，建立 120 條生產線，董事會預計今年晚些時候確定具體地點。

儒鴻週一股價大漲 3.5%，是近兩個月以來最大的單日漲幅，今天台股上揚 0.5%。

台北大和證券分析師 Helen Chien 表示，儒鴻在多元化布局領先同業，使其在供應鏈上具有競爭優勢，也有助長期競爭。

大廠紛紛建立 B 計畫

在美中貿易磨擦轉烈之後，美國主要大廠紛紛建立「B 計畫」，尋求中國以外的替代方案。世界最大的消費品供應商利豐 (Li & Fung Ltd.) 執行長馮裕鈞表示，即使亞洲其他國家也來到飽和點，例如越南就已經爆滿。

儒鴻有鑑於中國人力成本的提高，年輕人不再喜歡在工廠工作，已經於 2016 年撤出中國。而這樣的策略似乎已發揮作用，在美中貿易戰背景下，儒鴻去年的利潤年增達 44%，股價今年以來也上漲了 13%。

洪鎮海認為，關鍵在於「靈活性」，例如與關稅相關的不確定性因素，可能讓客戶難以規畫供應鏈需求，更快地改變供貨地，有助公司大步向前。但這類擔憂，現在恐怕還無法結束。

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