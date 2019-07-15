台隱形眼鏡去年出口4.3億美元 連11年雙位數成長

近年拋棄式隱形眼鏡當道，彩色片更是廣受年輕人喜愛，經濟部統計處表示，2018 年我國隱形眼鏡出口金額達 4.3 億美元，年增 19.8%，呈現連 11 年雙位數成長；2013 年隱形眼鏡產值突破 200 億元，2018 年更一舉衝上 430 億元，呈現倍數成長。

近年眼鏡業者在隱形眼鏡領域積極研發，除提升隱形眼鏡舒適度，開發瞳孔放大片、彩色隱形眼鏡、散光片及多焦點鏡片等熱銷商品外，同時成立自有品牌多元行銷，以致產值近年迅速成長，今年 1-4 月產值達 135.8 億元，年增 7.0%。

根據統計，今年 1-6 月出口金額近 2.2 億美元，較去年同期增 6.2%，持續穩定成長。依主要出口市場觀察，對日本出口為最大宗，占比高達 63.6%，對中國大陸及香港出口則居次，占 20.7%。

經濟部表示，近年來日本對彩色隱形眼鏡需求活絡，自我國進口多呈二位數成長，主要是因為廣受年輕人喜愛，加上價格較歐美具有競爭優勢所致。

根據統計，今年 1-5 月日本自我國進口隱形眼鏡 1.2 億美元，年增 24.5%，進口市占率達 21.2%，持續成長中。

經濟部指出，隱形眼鏡業者積極投入研發，2017 年研發經費達 6.8 億元，較 2010 年成長 1 倍。

在投資方面， 2017 年新增固定資產投資 (不含土地) 50.2 億元，創歷年新高，年增 37.9%。一年來受美中貿易紛爭影響，部分隱形眼鏡業者陸續回台投資，預期未來新增固定資產投資金額可望再創新高。