台股盤中—台積電領軍半導體衝鋒 穩步戰10900點

台股今 (15) 日隨亞股震盪，在台積電率領軍半導體族族群衝鋒下，早盤反彈後穩步挑戰 10900 點關卡，成交量預估也放大至 1200 億元，族群股方面，今日則以記憶體及高雄概念股表現最亮眼。

觀察今日權值股表現，蘋概三王中，台積電午盤前走揚，上漲 1.4%，鴻海、大立光跌幅收斂，午盤前也回到平盤。

在台積電領漲下，半導體族群也同步走揚，其中記憶體下半年展望佳，今日延續上周氣勢，旺宏今日拉出半根漲停板、南亞科也大漲逾 3%，華邦電也有 1.5% 的漲幅。

其餘半導體相關還有 IC 設計聯詠、矽力 - KY 大漲逾 3%、祥碩上漲逾 2.5%、封測大廠日月光漲逾 2%，聯電也上漲 1% 多，族群股表現亮眼。

傳產族群方面，成衣大廠儒鴻今日也上漲 3.6%，僅花 3 個交易日就完成填息，聚陽也跟進，同步走揚。

今日國民黨初選結果出爐，由高雄市長韓國瑜壓倒性獲勝，高雄概念股再度發動，華園、大魯閣、欣巴巴等強攻漲停，國賓也大漲逾 9%，另外擠身韓流概念股的中天生技，今日盤中也衝上亮燈漲停。

不過，今日大盤強勢下，被動元件族群再度陷入修正，國巨、華欣科跌逾 2%，大毅、禾伸堂、九豪、奇力新等也同步走弱。

法人指出，半導體法說本周起跑，台積電將在本周四開法說，而美國超級財報周也登場，料都將成影響本周台股行情的重要因素，不過，目前大盤位階不低，預期個股表現空間，將優於大盤表現，且大盤短中長期均線，均呈現多頭排列，加上量價符合偏多架構，可望有利多方上攻。