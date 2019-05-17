洛碁Q1平均住房率近9成 評估插旗台中、高雄

連鎖飯店洛碁 (8077-TW) 今 (17) 日宣布導，入台灣大車隊 (2640-TW) 旗下台灣大旅遊的《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》，洛碁飯店集團營運長深井洋平透露，目前除在台北有 18 個據點，正評估插旗台中、高雄，尤其看好高雄的旅遊市場。

深井洋平指出，第一季 18 家據點的平均住房率有 89%，而新據點加入也帶動營收成長，表現亮眼，以日客占比 40-50% 最多，其次為台灣旅客占 20%，另外還有陸港澳以及韓國旅客；目前自由行來客比重達 70%，團客為 30%，而團客中有 10% 是商務客，來客範圍相當廣泛。

除在台北的連鎖據點來客穩定成長，深井洋平也預計要到台中和高雄開設新據點，透露已有幾個物件正在評估中，可能買下現有的飯店，或是改建現有建築物。

大車隊對於《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》說明，過去飯店提供代客叫車服務，均需撥打電話向計程車派遣公司接洽，或是增派人力在飯店大門實體排班，消耗大量的人力和時間成本，未來飯店櫃台只要打開派遣系統平台簡單幾步驟就能成功叫車，不僅叫車更便利，也可降低車隊的成本。

大車隊表示，目前已和 152 家飯店商旅業者配合使用《台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統》，合作飯店業者數預期於年底可衝上 600 家，2020 年拼突破 2000 家，貢獻營收可期。

洛碁第一季合併營收 2.99 億元，年增 3.5%，營業毛利 8325 萬元，年增 13%，毛利率 27.87%，年增 2.34 個百分點，但因推銷費用增加使營業利益率下滑 0.1 個百分點，再加上所得稅費用增加，稅後純益 1227 萬元，年減 18%，每股純益 (EPS)0.11 元。