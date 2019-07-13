〈熱門股〉安勤接單旺下半年營運逐季增 股價創近2年高

工業電腦業者安勤 (3479-TW) 第 2 季營收創高，下半年在投票機標案挹注下，將逐季增溫，全年營收獲利看俏，本周股價上漲逾 1 成，除順利填息，更來到近 2 年新高。

安勤 6 月雖然因投票機標案出貨告一段落，營收較 5 月營收回落，但第 2 季營收 14.55 億元，季增 19%、年增 25.6%，仍登上歷史新高；上半年營收 26.78 億元，年增 14.5%，也創下同期次高。

展望第 3 季，因投票機標案出貨告一段落，動能將來自博弈及醫療、POS 訂單為主，營收動能估較平緩，不過第 4 季開始，新增的投標機標案將開始出貨，營收升溫，下半年營運估略優於去年高檔水準。

據了解，安勤投票機標案是以美國各州各城市分批出貨，目前已經出貨約 5-6 個州，下半年預計再新增 2-3 州，後續可望新增 10 個州以上的訂單。

且投票機毛利率優於平均水準，加上今年零組件價格回落，毛利率表現看俏，法人則預估安勤今年營收可望年增 1 成，毛利率可望達 24-25%，獲利增幅可望優於營收。

安勤本周上漲 10.7%，股價收在 52.7 元，創近 2 年新高，而安勤 4 日除息，配息 2.6 元，除息參考價 45.7 元，在股價走揚下僅 5 個交易日就順利完成填息。