〈安勤展望〉美投票機標案下半年有新進展 營收年增估1成獲利將更優

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年6月27號19點17分

安勤 (3479-TW) 美國投票機標案接單暢旺，下半年將新增 2-3 個州的標案，法人預估，安勤今年營收可望年增 1 成，加上投票機毛利較高、原料成本降低，預計毛利率將優於去年，獲利增幅則可望優於營收成長。

安勤表示，6 月投票機標案將出貨告一段落，營收估較 5 月營收回落，但依舊優於去年同期，第 3 季營收成長也會放緩，不過第 4 季開始，新增的標案將開始出貨，下半年營收估持平去年高檔水準。

安勤投票機標案是以美國各州各城市分批出貨，目前已經出貨約 5-6 個州，下半年預計再新增 2-3 州，據了解，目前有 3 家系統整合商 (SI) 跨入美國投票機標案，安勤表示，由於產品較其他業者穩定，有利爭取訂單，後續可望新增 10 個州以上的訂單。

法人則認為，投票機的毛利率優於平均水準，加上今年零組件價格回落，毛利率表現看俏，預估安勤今年營收可望年增 1 成，毛利率可望達 24-25%，獲利增幅可望優於營收。

至於醫療應用方面，則預計於年底開始試產，明年邁入量產出貨，對象為歐洲大廠，伴隨投票機後續訂單挹注，公司看好明年營運可望迎來爆發性的顯著成長。